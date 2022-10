Scoop – BMW X3 : tests sur le Nürburgring

Des tours à haute vitesse sur le circuit du Nürburgring, c’est ce que réalise le nouvel opus du BMW X3. Cette quatrième génération du SUV vedette de la marque munichoise est très camouflée pour essayer de cacher le plus possible le style de ce nouveau modèle.

Malgré les camouflages, on se rend compte que la face avant affiche une calandre de taille réduite. Les courbes de ce modèle seront également assez douces. Par rapport au modèle actuel, le nouveau BMW X3 devrait voir progresser ses cotes extérieures, en particulier la longueur qui devrait augmenter de quelques centimètres.

Plus long, ce modèle devrait avoir un vitrage latéral légèrement modifié alors que dans l’habitacle, l’inspiration devrait provenir du récent BMW X1 avec un tableau de bord épuré et techno. Comme à son habitude, BMW multipliera les versions de son modèle : essence, diesel, micro-hybride 48 V, hybride rechargeable. Il y aura aussi une version sportive « M » et un modèle 100 % électrique BMW iX3. Mais pour ce dernier modèle, la nouvelle génération sera en décalage avec le nouveau BMW X3 prévu pour 2024. En effet, l’actuel BMW iX3 est arrivé en 2020, il devrait bénéficier d’un restylage au moment du lancement du X3 et poursuivra sa carrière pendant deux ans avant de changer de génération.