Scoop - Cadillac XT4 : le SUV américain se met à la page

Filiale de General Motors, la marque Cadillac tient son nom du fondateur français de la ville de Detroit (Michigan), Antoine de Lamothe-Cadillac. Et c’est tout naturellement du Michigan que viennent les photos du SUV Cadillac XT4 restylé. Le XT4 est le seul modèle de la marque américaine vendu en France. Si la firme Cadillac le positionne dans le segment des SUV compacts, avec 4,60 m de long ce modèle se rapproche des SUV de taille supérieure.

Vendu avec des moteurs diesels de 174 et 230 ch, en deux et quatre roues motrices (230 ch uniquement 4x4) ce modèle vient lutter contre les Audi Q3, BMW X3 et Mercedes GLC qui font la loi dans le segment des SUV compacts de luxe. Afin de lui donner plus de chance face à la concurrence allemande qui sévit en Europe comme aux États-Unis, Cadillac a décidé de changer le style de son modèle et en particulier sa proue. C’est ce que confirment les photos du prototype qui malgré son camouflage grossier laisse apparaître des modifications au niveau des projecteurs qui sont désormais en plusieurs parties, les feux de jour à LED en haut, les phares au milieu et des clignotants en bas. On distingue aussi les capteurs du système Super Cruise de Cadillac. Un équipement de conduite autonome mains libres très performant qui pourrait ne pas être proposé chez nous.

La poupe quant à elle ne devrait pas trop évoluer. À moins que l’imposant camouflage cache quelque surprise, seule l’architecture intérieure des feux semble avoir été modifiée. Si ce modèle est qualifié de compact, il dispose d’une imposante malle arrière d’un volume de 637 litres. La capacité du coffre ne progressera pas avec le restylage, tout comme l’habitabilité aux places arrière qui est très correcte.

Le modèle restylé devrait conserver ses moteurs diesels et si l’on a parlé un temps d’une motorisation hybride rechargeable pour ce modèle, cela ne sera sans doute pas avec cette version restylée. Ce qui changera en revanche c’est le tableau de bord. Celui-ci va devenir beaucoup plus moderne avec une large dalle numérique qui couvre pratiquement les trois-quarts de la planche de bord. Elle affiche un style proche de celle du Cadillac Escalade vendu aux États-Unis. Doté d’un tel équipement numérique, le Cadillac XT4 se met à la page et devrait intégrer également de nouveaux équipements high-tech et augmenter son offre d’aides à la conduite. Il sera commercialisé en 2023.