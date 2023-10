Scoop – Chevrolet ZR1 : deux prototypes sur le Nürburgring

Corvette débarque en force sur le circuit allemand du Nürburgring avec deux prototypes de la future Corvette ZR1, une version affûtée de la Corvette C8 qui arrivera en 2024. Si les deux bolides cachent encore leurs lignes sous d’épais camouflages, une importante différence saute rapidement aux yeux de notre chasseur de scoop. Les deux voitures n’ont pas le même aileron.

La première Corvette ZR1 à prendre la piste dispose d’un gigantesque aileron arrière dont la lame ressemble à des ailes de mouette avec les extrémités en hauteur alors que la partie centrale est plus basse. L’autre Corvette possède un aileron plus basique et plus bas avec de belles dérives (plus imposantes que celles du premier aileron) à chacune des extrémités.

Impossible de savoir s’il s’agit de deux voitures différentes : une de route, une plus orientée pour la piste. Ou bien, la marque a simplement décidé de tester l’aileron qui sera monté sur le véhicule de série. Ou bien encore, que le test concerne un aileron destiné à la série et l’autre faisant partie d’un kit aérodynamique spécifique. Quoi qu’il en soit, la future Corvette ZR1 aura bien besoin de ce type d’élément aérodynamique, car si l’on en croit les rumeurs, la ZR1 serait dotée d’un V8 biturbo (extrapolé du V8 « atmo » de la Z06) qui développerait 862 ch (la précédente ZR1 affichait. On est loin des 679 ch de la Z06, des 655 de la E-Ray (hybride) et des 482 ch de la « version de base » qui lorsqu’elle est vendue sur le sol américain affiche 502 ch.