Scoop - Cupra Tavascan : base ID.4 pour le futur SUV espagnol

Début des essais sur le circuit du Nürburgring pour le prototype du futur SUV coupé Cupra Tavascan qui sera commercialisé en 2024. Comme on peut le voir sur les photos de ce prototype, seule la partie avant est celle du Cupra Tavascan. C'est que la marque espagnole pour le moment ne teste que le flux d’air à l'avant de son modèle et plutôt que de réaliser un prototype, l'utilisation d’une base Volkswagen ID.4 permet de réduire les frais et de réaliser des essais plus rapidement. De plus, comme le modèle Tavascan reprendra la même plateforme, les résultats peuvent être validés sans problème.

Le Tavascan (dont le nom est emprunté à un village des Pyrénées) nous le connaissons depuis 2019. C’est en effet cette année-là que la marque espagnole nous a présenté le concept-car Tavascan. Le style du modèle de série reprendra les grandes lignes du concept-car comme la silhouette de SUV coupé, le capot plongeant, la lunette arrière fortement inclinée, le logo de la marque rétroéclairé. D’ailleurs Cupra le 8 juin dernier lorsque la marque a annoncé ses projets pour le futur a présenté un Tavascan semblant plus proche d’un modèle de série sans trop se démarquer du concept-car de 2019 hormis la présence du logo sur le capot, de projecteurs légèrement différents, de rétroviseurs plus massifs...

Pour le moment, c’est sur le circuit du Nürburgring que le prototype du Tavascan tourne. Si on ne sait pas quel type de motorisation électrique il utilise, on sait en revanche que le concept-car était doté de deux moteurs électriques (un à l’avant, un à l’arrière) pour une puissance cumulée de 306 ch et grâce à une batterie de 77 kWh, la marque annonçait 450 km d’autonomie. Nul doute que la marque sportive équipera ainsi son modèle de série ainsi, mais il pourrait y avoir des motorisations plus puissantes sur des versions les plus affûtées.