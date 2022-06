Présentation : un nouveau SUV Cupra peut en cacher deux autres

Cinq ans d'âge pour une nouvelle marque automobile c'est très jeune. Pourtant dans ce laps de temps pour le moins bousculé par une pandémie et une pénurie de microprocesseurs et de matières premières, Cupra s'est glissé entre les gouttes de la crise en livrant 200 000 autos et en réalisant un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros pour la seule année 2021. Alors, histoire de ne pas s'arrêter en si bon chemin, la marque catalane qui a grandi au sein de Seat et du groupe Volkswagen entend bien enfoncer le clou des nouveautés à venir.

La petite marque qui monte entend occuper le terrain et, histoire de ne pas laisser filer les clients à la concurrence, dévoile d’ores et déjà les trois nouveautés qui vont occuper ses équipes d'ici 2025. Ce ne sont évidemment que des concept cars, mais ils sont suffisamment aboutis pour que chacun puisse se faire une idée ultra-précise des modèles définitifs. Outre l'Urban Rebel, un SUV urbain de 4,04 m qui sera sur les routes en 2025, la marque a dévoilé un autre SUV, compact celui-là, qui sera lancé en 2024 ainsi qu'un troisième larron, un coupé celui-là, qui sera lancé la même année : le Tavascan.

Terramar, le SUv des familles à la sauce Cupra

Le nom de Terramar est emprunté à l'ancien circuit du même nom situé non loin de Barcelone et il est censé signifier que chez Cupra on aime bien montrer ses biscotos et ses puissances supérieures à la concurrence. Aussi, ce SUV, qui pourrait, sous d'autres blasons, être un paisible Crossover familial de 4,50 m, va recevoir sous son capot, des motorisations thermiques, hybrides et hybrides rechargeables plutôt costauds.

Pour définir ce modèle qu'il a dessiné, comme toutes les Cupra depuis la naissance de la marque, le directeur du design maison, Jorge Diez, aime a rapperler l'effet "casque de moto" qu'il a tenu à donner à l'habitacle. Une partie arrière très fermée destinée à protéger le conducteur et ses occupants. Pourquoi pas ? A condition que le conducteur en question puisse conserver un semblant de visibilté dans ses rétroviseurs. Ce qu'il conviendra de vérifier avec le modèle définitif, dans deux petites années. Ce SUV sera fabriqué en Hongrie, dans l'unité de production de Gyor, ou est assemblé l'Audi Q3 dont le Terramar devrait reprendre nombre d'organes, dont le bloc hybride rechargeable de 245ch.

Tavascan : 100% électrique, 100 % Audi Q4 e-tron

Autre nouveau modèle dévoilé deux ans avant sa commercialisation, le Tavascan est lui aussi un SUV, ou plutôt une berline coupée rehaussée. Elle aussi est dessinée selon les codes Seat, avec une face avant plongeant vers une lame proéminente encadrée par des feux Led censés rappeler le logo Cupra. Côté technique, si le type de moteur électrique n'est pas encore connu, il est tentant de rapprocher ce futur modèle d'une autre Audi : la Q4 e-tron, ce que la direction de Cupra ne dément pas. Le bloc électrique embarqué sous le capot de ce Tavascan pourrait donc jauger 300 ch comme son cousin.

Reste que ces deux nouveaux modèles, de taille similaire, pourraient bien sonner le glas du Cupra Ateca, qui se retrouvera coincé entre le Formentor et ces deux SUV un peu plus grand. Surtout, cette offensive de la jeune marque catalane, et son succès, semble pousser Seat, l'autre régional de l'étape, et à l'origine du nouveau venu, vers le banc de touche. Car si Cupra gagne de l'argent malgré son jeune âge, Seat en perd, malgré ses 70 ans d'existence.