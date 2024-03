Scoop - Ferrari 812 Superfast : la succession est en route

Bien camouflé, le prototype de celle qui succédera à la Ferrari 812 Superfast est en promenade sur les routes italiennes du côté de Maranello. Difficile de reconnaître sous ces tonnes d’adhésifs une Ferrari GT, et pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit. La Ferrari 812 Superfast dispose d’un V12 atmosphérique de 800 ch et celle qui est chargée de la remplacer devrait reprendre un moteur du même type et contrairement à ce que l’on pouvait penser, ce V12 ne sera pas associé à un système de micro-hybridation.

La marque au cheval cabré, comme elle l’a fait pour le SUV Purosange, veut continuer à lancer des autos avec des blocs dépourvus d’hybridation. Ce qui ne veut pas dire que ce V12 n’a pas subi d’évolution, afin de lui offrir bien entendu un peu plus de puissance par rapport au moteur de la Ferrari 812 Superfast. Quoi qu’il en soit ce prototype au long capot plat et à l’arrière très large et assez haut qui affiche des lignes évoquant celles de la célèbre Ferrari 250 GTO, prouve que cette auto est toujours en phase de développement. Sa présentation pourrait avoir lieu avant la fin de 2024, mais la commercialisation de ce modèle ne devrait être effective qu’en 2025.

Pour Ferrari, la place du V12 est essentielle, car ce type de moteur fait partie de l’ADN de la marque. D’ailleurs, si en Europe, il est nécessaire de passer à l’électrique (Ferrari travaille déjà sur un bolide électrique qui arrivera en 2025), Ferrari continuera à produire des motorisations thermiques après cette date, de nombreux marchés sur la planète ne se tournant pas exclusivement vers l’électrique. Ce qui ne veut pas dire que les futurs V12 dans quelques années n’auront pas droit à de l’hybridation.