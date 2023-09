Scoop – Ferrari hypercar : le futur est en marche

En regardant ces photos, n’imaginez pas à quoi pourrait ressembler la future hypercar de la marque de Maranello. Ce n’est qu’un mulet de ce que sera le futur fer de lance de la marque au cheval cabré et il ne sert qu’à tester le châssis du futur bolide ainsi que sa motorisation.

Ferrari se sert pour cela d’une SF90 Stradale qui a été modifiée au niveau de la prise d’air latérale (plus grande) mais aussi des suspensions avec une hauteur supérieure au niveau des passages de roues. Cette auto embarque également un nouveau moteur avec un système hybride modifié. On n’en est encore qu’au balbutiement, car Ferrari ne veut pas brusquer les choses et la remplaçante de la Ferrari LaFerrari ne devrait être commercialisée qu’en 2025.

Il reste encore de longs mois avant que n’apparaisse la voiture définitive. Plusieurs mulets circulent avec des looks différents comme celui qui affichait une allure proche d’une Ferrari P499, la Ferrari victorieuse des dernières 24 Heures du Mans. Ferrari brouille les pistes pour son futur bolide dont le nom de code en interne est F250. On parle d’un moteur V8 hybride de plus de 1 000 ch mais aussi d’un V6 hybride comme celui de la P499. Il faudra encore patienter de longs mois avant d’en savoir plus pour celle qui fera vibrer le cœur des amoureux de la marque au cheval cabré.