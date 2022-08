Scoop - Ford Kuga : restylage en préparation.

Il s’agira d’un gros restylage en 2023 pour le Ford Kuga. Comme on peut le voir sur le modèle américain qui porte le nom d’Escape, le Kuga restylé va voir sa face avant bien remaniée. Une nouvelle calandre hexagonale, des projecteurs (longue portée et antibrouillard) redessinés, un nouveau bouclier, un capot modifié et des feux de jour différents, les changements donneront une tout autre allure au SUV familial de chez Ford.

À l’arrière, les feux seront redessinés et plus proéminents, le bouclier devrait également subir des évolutions. Sur la version ST-Line du Ford Escape, photographiée ici, les modifications apportées au style du modèle lui donnent un peu plus de prestance, il semble plus massif alors que les dimensions de ce modèle ne varient pas. Avec 4,61 m de longueur et 2,70 m d’empattement, le Ford Kuga/Escape reste un bon compagnon de voyage pour toute une famille.

Dans l’habitacle, il y a aussi du nouveau et grâce aux photos des chasseurs de scoop on se rend bien compte de la présence d’un nouvel écran multimédia qui a nécessité une belle refonte du tableau de bord. Fini les boutons physiques qui se trouvaient en bas de l’écran et au-dessus des aérateurs, place à des commandes tactiles directement sur le bord inférieur de l’écran. Ford devrait au passage, faire évoluer son interface afin de faciliter son utilisation.

Ce qui ne devrait pas changer avec le restylage c’est l’offre moteur du Ford Kuga. Les motorisations devraient être les mêmes, il s’agit de deux motorisations hybrides, l’une simple de 190 ch et l’autre rechargeable de 225 ch. La première pourra toujours être disponible en version deux et quatre roues motrices avec possibilité de carburer à l’E85 (Flexifuel) en deux roues motrices.