Scoop – Kia EV4 : le petit frère de l’EV9

Dernièrement, la marque coréenne Kia nous a fait découvrir son nouveau SUV électrique Kia EV5. Conçu en priorité pour le marché chinois, ce modèle ne sera pas le dernier SUV électrique de Kia puisque le constructeur va développer un modèle plus petit que nos chasseurs de scoop ont repéré sur route ouverte.

C’est avec un camouflage imposant que ce modèle circule. Malgré la bâche qui le recouvre, on se rend compte que ce modèle va reprendre à son compte le design des Kia EV5 et Kia EV9, des traits très carrés qui forment un joli cube. Il devrait en revanche, si l'on en croit ce que montre le prototype, disposer de jantes au design inédit. D’une taille proche de celle du Kia Niro, ce modèle utilise la plateforme e-GMP commune aux nouveaux modèles électriques de chez Hyundai et Kia.

Ce modèle qui devrait être présenté au printemps 2024 pour une commercialisation dans la foulée, pourrait ne pas reprendre la technologie 800 volts du Kia EV9, mais un système 400 volts moins rapide pour la recharge, mais également moins coûteux à produire. Car Kia veut garantir sur ses modèles de milieu de gamme des tarifs attractifs.