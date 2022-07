Scoop - Kia EV9 : bientôt en Europe.

Un grand SUV électrique de sept places, c’est le futur Kia EV9. Un modèle dont on connaît certaines caractéristiques, dont l’utilisation de la plateforme E-MGP qui est réservée aux modèles électriques. Ce ne sera pas le seul grand SUV électrique du groupe coréen puisque le Kia EV9 aura un cousin chez Hyundai qui se nommera Hyundai Ioniq 7.

La base technique E-MGP de Hyundai accepte de très fortes puissances de charge grâce à ses batteries à tension 800 V. Ce modèle Kia EV9 devrait s’équiper des électromoteurs les plus puissants du Kia EV6 et devrait pouvoir afficher pour le modèle le plus haut de gamme à deux moteurs (un sur chaque essieu) une puissance de 585 ch et dépasser les 500 km d’autonomie avec les versions à deux roues motrices (un seul moteur).

Alors que le concept-car de Los Angeles adoptait des portes antagonistes, malgré la bâche qui recouvre le prototype roulant, on distingue bien qu'il s'agit d'ouvrants traditionnels. En revanche ce modèle pourrait bien afficher les mêmes dimensions que le modèle du salon : 4,93 m de long et 1,79 m de haut. Avec un empattement de 3 mètres, il y aura de la place pour les sept passagers.

Pour ce qui concerne le style de ce futur Kia EV9, il est difficile de se faire une idée précise à cause d’une bâche qui recouvre toute la carrosserie. Néanmoins il semble probable que le modèle de série conserve les projecteurs et les feux du concept-car ce qui lui donnera une allure très originale. Enfin sous la bâche il y aura de l’espace et les sept passagers seront confortablement installés dans l’habitacle du Kia EV9 qui devrait afficher un empattement de 3,10 m comme le concept-car. Il convient de noter que si ce dernier avait des jantes de 22 pouces, ce modèle bâché dispose de jantes de 21 pouces.