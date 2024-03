Scoop – Kia EV9 GT : grand SUV survolté !

Chez Kia, le Kia Ev9 est un grand SUV électrique qui existe en deux versions, l’une avec un moteur électrique de 204 ch et deux roues motrices et l’autre disposant de deux moteurs électriques (transmission intégrale) et 385 ch pour 700 Nm de couple. Ce dernier modèle est actuellement le plus puissant de la gamme EV9. Il existe en version 7 places ou 6 places avec deux fauteuils XXL en second rang. Demain, une version GT arrive, elle sera nettement plus sportive.

Ce modèle sportif s’inspirera de la Kia EV6 GT et disposera de deux moteurs d’une puissance totale de 585 ch. Ce qui permettra de donner des ailes au Kia EV9, puisque l’EV6 GT peut atteindre les 260 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Ainsi équipé, le Kia EV9 GT devrait afficher des performances assez proches, mais son poids élevé (2 569 kg pour le Kia EV9 de 385 ch) et son profil qui n’a rien d’aérodynamique (surface frontale importante) ne devraient pas lui faciliter la tâche en ce qui concerne la consommation. L’autonomie du Kia EV9 de 385 ch étant annoncée par le constructeur à 505 km, mais plus proche des 350 km dans la réalité, le Kia EV9 GT devrait avoir du mal à faire mieux.

En ce qui concerne le style du modèle, si le prototype qui roule sur le Nürburgring est encore camouflé, l’on s’aperçoit que ce Kia EV9 GT n’affiche pas une allure très différente du Kia EV9 en finition GT-Line, si ce n’est un dispositif de freinage plus gros et des étriers de frein colorés en jaune équipant l’essieu arrière. Ce modèle devrait être présenté vers la fin de l’année pour un lancement commercial en 2025.