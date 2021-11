Scoop - La BMW Série 3 Touring restylée en légère évolution, la version électrique en préparation

Déjà surprise il y a quelques mois, la Série 3 restylée a été à nouveau immortalisée dans une version Touring visiblement mal en point : notre photographe nous confirme que ce prototype avait des soucis techniques, ce qui lui permit de prendre le temps de faire ses clichés. Rien d'alarmant évidemment dans ces phases d'essais où l'objectif est justement de faire remonter les éventuels problèmes de développement.

Et des petits soucis, il peut en effet y en avoir lorsque vous préparez un restylage aussi conséquent. Si la gamme de motorisations ne devrait que très peu bouger, c'est le design qui évolue avec de nouveaux boucliers et feux, et surtout une planche de bord totalement remaniée, qui s'inspire de ce qui a été fait sur l'i4.

D'ailleurs, en parlant d'électrique, ce restylage sera l'occasion pour BMW de lancer l'inédite Série 3 électrique, qui ne devrait probablement pas prendre le nom d'i3, étant donné qu'il était attribué à la citadine rechargeable. Si l'i4 est déjà une potentielle rivale à la Tesla Mode 3, la Série 3 électrique sera en fait encore plus menaçante : probablement plus accessible que l'i4, et surtout avec une malle au lieu d'un hayon, ce qui la place ainsi directement en face de l'Américaine.