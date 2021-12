Scoop - La future Mercedes Classe E déjà de sortie

Petit à petit, la Mercedes Classe E, LA berline à l'étoile par excellence, abandonne son format carré et ses angles droits au profit de rondeurs. La W213 était déjà une évolution par rapport au style histrorique, mais la future mouture, aperçue par notre photographe espion, se tourne encore plus vers un design extérieur plus fluide.

Mercedes semble avoir accéléré le développement de ses modèles, puisque la nouvelle Classe E ne sortira pas avant 2023. Pourtant, ce que vous avez sous les yeux est un prototype déjà habillé de la carrosserie définitive, recouverte d'un camouflage des plus légers. Un gros travail semble avoir été fait sur la signature lumineuse formant un triangle pour marquer le coup. De l'avis de notre photographe présent sur place, la Classe E W214 se rapproche très clairement des Classe S et CLS actuelles. Point de surprise donc de ce côté là, la hiérarchie est respectée.

La future Classe E reprendra sa gamme de moteurs essence et diesel, mais elle misera tout de même fortement sur l'hybridation, y compris, très probablement, sur les versions AMG. Pour l'heure, rien n'est confirmé à l'inverse de la nouvelle C63 AMG, mais il se pourrait bien que la E63 AMG passe, elle aussi, au quatre cylindres à la place du V8.