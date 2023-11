Scoop – Lamborghini Urus : un lifting et de l’hybride sous le capot

Lamborghini s’est décidé à donner à son SUV Lamborghini Urus des moyens de réduire ses rejets de CO2. Pour cela, la greffe d’un V8 hybride rechargeable est actée pour la fin de 2024. En même temps que cette motorisation hybride équipera l’Urus, Lamborghini restylera quelques éléments de son modèle comme les projecteurs, les feux de jours, les boucliers avant et arrière.

La motorisation hybride rechargeable qui équipera le Lamborghini Urus, tout en baissant les rejets de CO2, devrait également lui permettre de rouler quelques kilomètres en mode tout électrique. Si rien n’est encore officiel, il se pourrait que le V8 Plug-in provienne du

Turbo E-Hybrid Coupé avec pack GT. Dans le compartiment moteur du modèle de Stuttgart, l’association du V8 et du moteur électrique développe 739 ch et 950 Nm de couple et permet au Porsche Cayenne Coupé de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. L’autonomie électrique est de 82 km en cycle urbain.

Ce passage à l’hybride n’aura qu’un temps puisque le Lamborghini Urus électrique est prévu pour 2029, les deux modèles pourraient cohabiter quelques mois après le lancement du modèle électrique. Par rapport à la version thermique, la version hybride de l’Urus s’en démarque avec la présence d’une deuxième trappe à l’arrière sur l’aile gauche. Celle-ci est pour la recharge de la batterie de traction, l’autre à l’arrière droit cachant la goulotte servant au remplissage de carburant.