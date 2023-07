Scoop - Mazda CX-80 : prêt pour l’Europe

Le Mazda CX-80 est le grand frère du Mazda CX-60 et se dote d’un empattement allongé pour accueillir jusqu’à sept personnes dans son habitacle. Pour l'instant, les essais de ce nouveau modèle se poursuivent en Allemagne, son lancement étant prévu pour fin 2023.

L’architecture technique du Mazda CX-60 va être reprise sur ce modèle familial avec un moteur en position longitudinale et des roues arrière motrices (mais aussi avec une transmission intégrale). Pour la marque japonaise, il est temps désormais de s’attaquer aux constructeurs premium allemand avec des modèles haut de gamme. Elle aurait pu pour cela se contenter d’importer ces Mazda CX-9 et Mazda CX-90 qui se trouvent déjà sur le marché américain, mais la marque d’Hiroshima veut se caler sur les exigences européennes avec des modèles réservés à ce marché.

Sous le capot du Mazda CX-80 dont le gabarit devrait proche des 5 mètres, soit 25 cm de plus que le Mazda CX-60, on trouvera des motorisations six cylindres diesels de 200 et 254 ch et une motorisation hybride rechargeable de 327 ch. Et il n’est pas sûr que le tout nouveau six cylindres essence de 340 ch micro-hybridé (48 V) disponible sur le Mazda CX-90 arrive chez nous. Malgré cette absence, il s’agit d’un choix important de motorisations qui devrait satisfaire les désirs de la clientèle européenne.