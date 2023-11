Scoop - Mercedes CLE : derniers essais pour les AMG !

Si vous ne pouvez attendre pour acquérir la version AMG du coupé Mercedes CLE, vous pouvez d’ores et déjà le commander en version plus sage, l’entrée de gamme est affichée à 66 300 €. Si vous voulez attendre que la gamme soit complète pour vous décider, Mercedes va commercialiser en 2024 la version cabriolet de la Mercedes CLE et viendra la même année les versions AMG de ces deux modèles. Ce sont ces dernières que nos chasseurs de scoop ont photographiées aux abords du circuit du Nürburgring.

Avant l’arrivée de l’hiver, les essayeurs de Mercedes profitent d’une météo plus ou moins clémente pour effectuer les derniers essais routiers des coupés et cabriolets Mercedes CLE-AMG. Les deux prototypes photographiés sont la version AMG 63 de la Mercedes CLE Cabriolet, et l’AMG 53 de la Mercedes CLE Coupé.

Si pour le moment on ne connaît pas toutes les caractéristiques techniques de ces deux modèles qui devraient être présentés en 2024 (mi-2024 pour la CLE AMG Coupé, fin 2024 pour la CLE AMG Cabriolet), il y a de fortes de chances que la version 63 S E Performance reçoive la même motorisation quatre cylindres turbo hybride de 680 ch qui équipe déjà la Mercedes-AMG Classe C S E Performance - Break. Rappelons que les Mercedes CLE Coupé et Cabriolet remplacent à la fois les coupés et cabriolets Classe C et Classe E. Que cette Mercedes CLE réunit le meilleur des deux modèles « C » et « E », mais se positionne plus comme une Classe « E » en raison de son gabarit, de son tarif et de son confort élevé.