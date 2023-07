Mercedes CLE (2023) : deux en un

Le constructeur allemand rationalise sa gamme. Ainsi, l’offre est revue à la baisse puisque les coupés et cabriolets C et E sont regroupés en un seul modèle, le CLE. Côté look, on retrouve le style élancé de l’ancien Classe C coupé qui a déjà quitté le catalogue. Les proportions sont proches avec un long capot, un porte-à-faux avant court et notamment une chute de pavillon douce. C’est surtout au niveau de la découpe des vitres latérales que la filiation avec le coupé C est évidente.

Les optiques avant ont un petit air de CLA, tandis que celles de l’arrière font penser à la dernière Classe E. La signature lumineuse en forme d’étoile n’est pas de mise, mais le bandeau (non lumineux) est dans le même esprit. En somme, ce CLE mélange les inspirations, mais l’ensemble est cohérent et ne manque pas d’allure.

Côté dimensions, ce CLE prend ses aises avec une longueur de 4,85 m, soit respectivement 16 cm et 2 cm de plus que les Classe C et E coupé. Les Audi A5 Coupé (4,67 m) et BMW Série 4 Coupé (4,64 m) sont davantage mesurés en la matière. En toute logique, le nouveau modèle allemand est plus habitable que l’ancien Classe C coupé.

Dans l’habitacle, l’inspiration ne fait plus de doute puisque le mobilier intérieur est repris de celui de la Classe C. On retrouve ainsi les deux grands écrans, le premier de 12,3 pouces en guise de combiné d’instrumentation ainsi que le second de 11,9 pouces, orienté vers le conducteur. En revanche, l’architecture électronique et le système d’infodivertissement MBUX sont repris de la dernière Classe E. Comme pour cette dernière, le CLE propose une nouvelle application « routine » générée grâce à l’intelligence artificielle. Elle se base sur la répétition de différentes commandes, comme la climatisation, pour rendre certaines fonctions automatiques.

Architecture 48V pour tout le monde

En France, la gamme du CLE comprendra quatre motorisations, dont un diesel (220d) de 200 ch. Les trois autres fonctionneront à l’essence avec deux quatre cylindres (200 et 300 4MATIC) de respectivement 204 et 258 ch. Un six-cylindres 3.0 (M256M) fort de 381 ch viendra chapeauter la gamme début d’année prochaine sous le nom de 450 4MATIC. Mercedes évoque également l’implantation d’une version hybride rechargeable début d’année prochaine, sans donner de précision. En attendant, l’électrification de la gamme doit se contenter d’une architecture 48V générant une puissance de 15 à 17 kW et un couple de 200 Nm.

À noter enfin que ce CLE donnera le choix entre trois types de châssis, ainsi que l’amortissement piloté et les roues arrière directrices (jusqu’à 2,5 degrés) en option.

Le Mercedes CLE coupé sera commercialisé en Europe à partir de novembre prochain, la variante cabriolet suivra l’année prochaine.