Scoop – Mini Cooper Cabrio : place au prochain restylage

Le constructeur Mini veut passer au tout électrique en 2030, mais il va conserver jusqu’à cette date des modèles thermiques dans sa gamme. Alors que les nouvelles Mini électriques (dont la nouvelle Mini Cooper qui vient d’être dévoilée) disposeront d’une plateforme spécifique, les modèles thermiques conserveront l’actuelle plateforme dans une version évoluée. Le but est de maintenir le plus longtemps possible une offre « thermique » sans que les coûts n’explosent.

C’est pourquoi le cabriolet Mini à moteur à combustion va bénéficier d’un restylage qui sera suffisamment conséquent pour le faire passer pour un nouveau modèle. Pour le moment, les prototypes qui circulent camouflés ne semblent pas cacher d’importantes modifications de style, si ce n’est un intérieur des projecteurs modifié, ou bien encore quelques petits changements au niveau de la calandre et du bouclier.

La Mini Cabriolet existe déjà en version électrique Cooper SE, une version produite à seulement 999 exemplaires. La prochaine génération de ce modèle qui sera dévoilée en 2025 sera bien différente. Elle reprendra la plateforme de la Mini Cooper présentée au Salon de Munich 2023 et s’inspirera de son style. Les nouveaux modèles thermiques n’utiliseront pas la même base technique puisqu’ils conserveront la plateforme des modèles actuels et afficheront également un style différent.