Scoop – Mini EV John Cooper Works : la JCW électrifiée

La nouvelle Mini 3 portes vous a déjà été présentée en photo et l’intérieur du modèle électrique a également été dévoilé. Cette auto disposera d’une motorisation électrique qui dans sa version Cooper SE affichera 218 ch. Mais quelle sera la puissance de la version John Cooper Works que nos chasseurs ont surprise en cours d’essai ? Si la version JCW de l’actuelle génération développe 231 ch et dans sa variante GP 306 ch, il se peut que la nouvelle JCW électrique se situe entre ces deux niveaux de puissance.

Reprenant les éléments de style des Mini moins puissantes, la version JCW s’en démarquera par un imposant becquet en prolongement du toit et un diffuseur arrière également de belle dimension. Pour le moment, Mini ne communique pas sur cette version sportive qui arrivera après les versions un peu moins dynamiques. Celles-ci seront visibles au prochain Salon de Munich qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023. Pour la version John Cooper Works il faudra sans doute attendre l’année 2024 pour connaître toutes ses caractéristiques.

La nouvelle Mini qui existera toujours en trois et cinq portes et aussi en cabriolet, s’équipera de motorisations thermiques, hybrides et électriques. En revanche, elle ne sera plus disponible en version break Clubman. À bord, la Mini JCW dispose d’un écran tactile circulaire gigantesque, tandis que le combiné d’instrumentation disparaît au profit d’un affichage tête haute. Le style de la planche de bord de la nouvelle Mini est résolument moderne et minimaliste.