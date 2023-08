Scoop-Opel Crossland EV : premières images !

Si l'on connaît déjà l’Opel Crossland X thermique né en 2017 qui a perdu son X lorsqu'il a été restylé en 2021, demain on découvrira la nouvelle génération qui existera en version thermique, mais aussi en version électrique. Les prototypes photographiés ici sont clairement ceux de la version électrique du nouvel Opel Crossland qui devrait disposer d'un électromoteur de 156 ch et qui affichera une autonomie de 400 km environ.

Il y aura un grand changement entre l’actuelle génération et la nouvelle, en plus d’une motorisation électrique, l’Opel Crossland va grandir et approcher les 4,35 m de long. Ce ne sera donc plus totalement un modèle citadin (l’actuelle génération affiche 4,22 m de long), mais un petit SUV compact. S’il est plus grand que l’Opel Mokka 2, il devrait se situer en dessous en ce qui concerne son tarif.

Reprenant vraisemblablement la plateforme de l’Opel Astra, ce modèle affichera également la désormais célèbre calandre Vizor. À l’arrière, le hayon vertical devrait permettre de disposer d’un volume de chargement conséquent en ce qui concerne le coffre. L’augmentation de l’empattement devrait profiter aux places arrière qui devraient être spacieuses et confortables.