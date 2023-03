Scoop – Polestar 5 : l’anti Tesla Model S se prépare

Au dernier Festival of Speed de Goodwood, le prototype de la Polestar 5 a déjà exhibé son beau camouflage, mais aujourd’hui les choses sérieuses commencent par les essais de mise au point de cette nouvelle voiture électrique surpuissante. Cachés sous la carrosserie, deux électromoteurs cumulant une puissance de 884 ch.

Une telle puissance est rendue nécessaire pour aller chercher les Porsche Taycan, Mercedes-AMG EQS et Tesla Model S qui proposent des puissances assez élevées, jusqu’à 761 ch pour les deux premières et plus de 1 000 ch pour la Tesla Model S Plaid (Porsche travaille également sur une Taycan de plus de 1 000 ch). La plateforme de la Polestar 5 qui reçoit les deux électromoteurs puissants affiche une architecture 800 volts, ce qui permettra des temps de recharge rapides.

Alors que la marque Polestar n’est plus en conflit avec Citroën pour son logo, on ne sait toujours pas quand la marque de luxe suédoise du groupe chinois Geely commercialisera ses autos dans l’Hexagone. Quoi qu’il en soit, il conviendra d’être patient pour admirer cette Polestar 5 sans son camouflage, le lancement de cette auto n’intervenant qu’en 2024. Auparavant on pourra assister à l’arrivée du SUV Polestar 3 (il sera livrable en Belgique fin 2023) et du Polestar 4, ce dernier étant la version sportive (SUV Coupé) du premier.