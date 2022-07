Scoop - Porsche 911 GT3 : un restylage imminent

La gamme 911 (type 992) se prépare pour son restylage qui devrait avoir lieu en 2023. Parmi toutes les versions de la 911 qui subiront des modifications, c’est la Porsche 911 GT3 qui a été surprise dernièrement. La partie avant ne semble pas camouflée, cela peut vouloir dire qu’elle ne subira pas de modifications ou que les modifications ne peuvent pas encore être testées.

Contrairement à la partie avant, la partie arrière est par contre bien camouflée et il semble que c’est le bouclier qui subira le plus de changements. Tout d’abord parce que le support de plaque d’immatriculation évolue, que les camouflages situés de part et d’autre du bouclier cachent sans doute de nouvelles sorties d’air. Enfin on constate quelques modifications au niveau du diffuseur et la partie située au-dessus des sorties d’échappements.

C’est également à l’intérieur que l’on devrait découvrir de gros changements. À voir comment les ingénieurs de Porsche ont camouflé le tableau de bord, c’est que les modifications devraient sans doute être importantes. On parle d’ailleurs d’une instrumentation totalement numérique. Reste à savoir si la puissance de ce modèle évoluera, actuellement la puissance du flat six 4.0 est de 510 ch, quelques chevaux supplémentaires pourraient bien apparaître.