Scoop - Porsche Panamera : une nouvelle version en préparation

Notre chasseur de scoop a surpris une Panamera de deuxième génération en test avec un camouflage assez léger. Voilà qui intrigue car la berline de Porsche a déjà fait l'objet d'un restylage, lancé à la rentrée 2020.

Deux options semblent possibles face à ce prototype : ce peut être une nouvelle variante sportive Turbo GT, une déclinaison lancée il y a quelques mois sur le Cayenne, ou alors un deuxième restylage, comme pour le Macan.

Porsche vient en effet de mettre à jour une deuxième fois son plus petit SUV afin de faire durer sa carrière quelques années de plus et faire ainsi le relais avec la nouvelle génération électrique. Ce pourrait être le même cas avec la Panamera. D'ailleurs, celle-ci fêtera ses six ans en 2022 et aucun prototype d'une troisième génération n'a encore été aperçu.

Sur le véhicule immortalisé en séance de test grand froid, on aperçoit un nouveau bouclier avec de grandes prises d'air et une nouvelle signature lumineuse sur les côtés. À l'arrière, on devine à travers la neige un grand diffuseur et d'imposantes sorties d'échappement.

Que trouver sous le capot ? Si le Cayenne Turbo GT annonce 630 ch, la Panamera propose déjà ce niveau de puissance en variante Turbo S. Il faudrait donc faire mieux… mais il existe aussi une Panamera Turbo S hybride de 700 ch !