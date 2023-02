Scoop – Skoda Kodiaq : nouveau profil pour le Kodiaq

À l’aise sur la neige la future génération du Skoda Kodiaq poursuit ses essais hivernaux. Très camouflé, ce modèle montre un profil différent de celui qu’affiche la génération actuelle. Le futur modèle semble plus long avec un porte-à-faux arrière un peu plus important, mais aussi avec une hauteur en baisse. Ressemblant à un grand break surélevé, il devrait être doté d’une signature aérodynamique légèrement améliorée lui permettant de réduire sa consommation.

Sur le plan du style on ne s’attend pas à un bouleversement. On aurait pu le croire en voyant le concept-car Skoda Vision 7S apparut l’an dernier, mais cette évolution stylistique ne concernera pas la deuxième génération de Skoda Kodiaq qui restera assez fidèle au modèle actuel, si ce n’est un bandeau (lumineux ou pas) entre les feux arrière, une nouvelle calandre à l’avant surmonté du nouveau logo de la marque tchèque.

Toujours à sept places, ce modèle qui se dotera de la plateforme de la nouvelle Volkswagen Passat SW, va recevoir une offre moteur améliorée avec deux motorisations hybrides plug-in, une de 200 ch et une plus puissante de 250 ch environ. Pour le reste, le Skoda Kodiaq 2 fera confiance à des blocs essence et diesels microhybridées.