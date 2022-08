Skoda Vision 7S : le nouveau visage de Skoda

La firme Tchèque a présenté dans son fief de Prague, sa feuille de route jusqu’à 2030. Ce plan ambitieux baptisé « Next Level » prévoit une grosse accélération dans les domaines de l’électrique, du numérique et du design.

Le constructeur a en effet annoncé que 70 % de sa gamme sera composée de modèles 100 % électriques à cet horizon. Pour ce faire, Skoda injectera 5,6 milliards d’euros dans « l’e-mobilité » et près de 700 millions d’euros dans la digitalisation.

Pour accompagner cette nouvelle stratégie, la marque adopte une nouvelle identité visuelle. « Modern Solid », c’est l’appellation marketing choisie par Skoda pour qualifier ce nouveau design. « Le changement le plus important pour Skoda depuis son entrée au sein du groupe Volkswagen, il y a 30 ans » explique Martin Jahn, membre du conseil d'administration.

D’ici 2026, trois nouveaux modèles électriques issus de ce plan feront leur apparition : une citadine, un SUV compact de la taille d’un Karoq et enfin un SUV sept places attendu pour fin 2015. C’est justement ce dernier qui pose aujourd’hui, sous la forme d’un concept, les bases du nouveau visage de Skoda. Son nom ? Vision 7S. Un véhicule familial électrique capable d’offrir 7 places.

Reposant sur la plateforme modulaire (MEB) du groupe Volkswagen, ce concept arbore une silhouette de SUV plutôt convenue marquée par un épaulement large, des passages de roues carrés et des jantes de grand diamètre.

Le Vision 7S arbore surtout plusieurs gimmicks que l’on retrouvera sur les prochains modèles de série et notamment la « Teck-deck ». Il s’agit de la nouvelle la face avant. La calandre familière a été affinée et les nervures sont désormais remplacées par du verre foncé. Le tout est mis en lumière par une bande LED qui s’étend sur toute la largeur du véhicule. Le lettrage « Skoda », replace désormais le logo en bout de capot. À ce propos, la flèche ailée est toujours présente mais elle a été simplifiée.

Aux extrémités de cette nouvelle face avant, on retrouve des optiques inédites en forme de T qui débordent sur les ailes. En bas des pare-chocs, à l’avant comme à l’arrière, on constate la présence de 7 prises d’air verticales dont une orange. Cette dernière donne accès à un coupe-circuit en cas de problème. La partie arrière composée d’un pavillon en pente douce, d’un imposant spoiler et d’une jupe au dessin spécifique cible la performance aérodynamique. Le tout est mis en lumière par un coloris inédit vert mat, qui sera pour la première fois proposé au catalogue du constructeur.

A bord, Skoda fait honneur à sa réputation proposant de généreux volumes à tous les étages. En bon concept, le Vision 7S adopte une planche de bord minimaliste composée, en grande majorité, de matériaux recyclés. Le plancher et les pare-chocs sont par exemple fabriqués à partir de pneus recyclés. Les portes antagonistes sont présentes uniquement pour l’occasion. Elles ne seront pas reconduites sur la version de série.

Skoda annonce avoir particulièrement travaillé sur l’interface homme/machine pour améliorer l’ergonomie. La bonne nouvelle c’est que la marque n’abandonne pas les commandes physiques à l’image des boutons rotatifs qui permettent de régler la climatisation.

Ce qui surprend à bord de ce concept, c’est la place allouée au siège bébé. Ce dernier prend place entre la console centrale et les sièges de la deuxième rangée. « L’endroit le plus sûr du véhicule selon Skoda ». Une caméra intérieure retransmet l’image de l’enfant à travers l’écran central. Il n’y a quasiment aucune chance de voir ce système reconduit sur un modèle de série.

Ce concept équipé d’un système de conduite autonome, offre deux configurations intérieures. En mode « conduite », tous les éléments sont à leur place. L’écran tactile central est en position verticale et le siège face au volant, etc. Pendant ou lorsque le véhicule est en charge, le mode "Relax" est disponible. Le volant et le combiné d’instruments glissent vers l’arrière, les sièges avant pivotent, s’inclinent pour permettre aux passagers arrière de voir l’écran. Tous les passagers ont une vue dégagée sur l’écran qui pivote en position horizontale.

Parmi les astuces « simply clever » chères à la marque, Skoda innove avec des surfaces magnétiques sous la console centrale et derrière les dossiers de sièges qui permettent de fixer un smartphone ou différents objets métalliques comme une bouteille ou ici une trousse de premiers soins.

Concernant la partie technique le constructeur donne peu d’informations. Le concept est animé par une batterie d’une capacité de 89 kWh assemblée en République Tchèque dans l’usine historique de Mlada Boleslav. Skoda a inauguré au printemps dernier une ligne d’assemblage de cellules (fournies par LG) capable de produire 250 000 batteries par an pour fournir plusieurs modèles électriques du groupe Volkswagen. Ici, elle octroie concept Vision 7S une autonomie de 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Cette dernière accepte une puissance de recharge en courant continu allant jusqu’à 200 kW. Des valeurs élevées à l’heure actuelle sur le marché des constructeurs généralistes.