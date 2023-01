Scoop – Toyota Small SU EV : le petit SUV bZ2X électrique s’annonce

Le Toyota bZ4X est le premier modèle 100 % électrique de Toyota. Il appartient à la famille Beyond Zéro qui va s’élargir rapidement dans les prochains mois. Il y a peu la marque japonaise nous a présenté le concept-car d’un modèle compact qui pourrait prendre la dénomination Toyota bZ3X. Mais de celui que l’on parle aujourd’hui, c’est de celui qui se nommera peut-être Toyota bZ2X.

Il s’agit d’un SUV citadin 100 % électrique qui pourrait être aussi disponible sur certains marchés avec une motorisation hybride rechargeable. Un petit modèle dont le concept-car a été vu en décembre 2021, ce prototype répondait alors au nom de Small SU EV. Un modèle qui devrait devenir l’entrée de gamme des Toyota électriques, et à ce titre devrait doper les ventes des modèles électriques de la marque japonaise.

Le Toyota bZ2X qui devrait arriver en 2024 ne sera pas le seul petit SUV électrique de Toyota puisque la marque travaille déjà sur un Toyota bZ1X qui mesurera moins de 4 mètres de long alors que le bZ2X sera plus long, entre 4,15 et 4,30 m de manière à aller lutter contre les Peugeot e-2008 et Opel Mokka-e de chez Stellantis. Pour la plateforme, plutôt que la e-TGNA du bZ4X, Toyota pourrait inaugurer une base technique plus flexible (elle pourrait être multi-énergies) pour les petits modèles électriques destinés en priorité à l’Europe. Aucune info pour le moment en ce qui concerne les futures motorisations électriques de ses futurs petits modèles.