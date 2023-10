Scoop – Toyota Supra GRNM : Toyota et BMW travaillent

La Toyota Supra est un séduisant coupé qui est disponible sur le site du constructeur japonais à partir de 53 600 €. Contre cette somme vous aurez droit à la motorisation la moins puissante, un quatre cylindres de 258 ch, pour 11 900 € de plus, le compartiment moteur abrite un six cylindres en ligne de 340 ch. Les deux moteurs sont d’origine BMW, car la Toyota Supra partage de nombreux éléments avec la BMW Z4. La Supra étant issue d’une coopération entre le constructeur japonais et le constructeur allemand.

Pour ce qui concerne la Toyota Supra GRMN (pour Gazoo Racing Master of Nürburgring) qui enchaîne les tours de piste sur la Nordschleife, BMW et Toyota travaillent encore de concert pour proposer une auto disposant d’un six cylindres vitaminé emprunté aux BMW M3 et BMW M4 Compétition. Dans la Toyota Supra cette motorisation sera associée à une boîte manuelle à six rapports et la puissance devrait avoisiner les 500 ch.

Afin de plaquer la voiture au sol, Toyota n’a pas lésiné sur les appendices aérodynamiques. Des lames supplémentaires sur la partie avant du véhicule ainsi qu’un large aileron à l’arrière se chargent de rendre la conduite plus sûre à haute vitesse. Garde au sol abaissée et freins plus imposants renforcent la sportivité de cette auto qui devrait être disponible sur le marché dans le courant de l’année 2024.