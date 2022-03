Scoop - Voici le SUV coupé de Peugeot

La prochaine grande nouveauté française vient d'être surprise par notre chasseur de scoops. Son nom est encore inconnu ! Ce pourrait être 408 ou 4008. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la base est celle de la 308. Ce sera la troisième (et dernière) silhouette de la nouvelle compacte, après la berline et le break.

Cette déclinaison crossover de la 308 va prendre des allures de SUV coupé. La cible à abattre ? Le Renault Arkana, qui connaît un début de carrière en fanfare (le Losange a enregistré 60 000 commandes en Europe en 2021). Peugeot a bien l'intention de jouer les trouble-fêtes !

À l’extérieur, s'il y aura un air de famille évident, ce modèle sera bien différencié de la 308. On retrouve les gimmicks incontournables des SUV coupés : un toit qui plonge rapidement, une lunette fortement inclinée et une "cassure" de la malle haut perchée. Pas grave si cela nuit à la visibilité ou à l'habitabilité à l'arrière, la priorité est donnée au style ! Celui-ci se fera athlétique, alors que la 308 classique a déjà bien musclé ses lignes.

Si le camouflage est encore bien présent, on remarque que le vitrage latéral remonte au niveau de la deuxième porte. Reste à savoir comment il va s'assembler avec la custode et la découpe du coffre, le hayon semblant d'ailleurs très large. La partie avant a l'air d'être revue par rapport à la 308. La calandre pourrait être plus fine.

En revanche, pour des questions évidentes d'économies d'échelle, la planche de bord devrait être identique à celle des autres 308. Il en sera logiquement de même pour la partie technique, ce qui permettra à ce véhicule d'être disponible en hybride rechargeable.

Ce 408 ou 4008 sera assurément une des stars du prochain Mondial de l'Automobile, en octobre. Il rejoindra ensuite les concessions d'ici début 2023.