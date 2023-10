Scoop – Volkswagen Golf GTI : à Wolfsburg on prépare le restylage

Deux Volkswagen GTI qui se déplacent sur le Nürburgring quoi de plus normal, puisque le circuit est connu des pilotes amateurs qui viennent se mesurer avec la légende de l’Enfer vert, un simple péage leur permettant d’emprunter la Nordschleife. Mais les deux Volkswagen Golf GTI que nos chasseurs de scoop ont immortalisées n’ont rien à voir avec celles des pilotes d’un jour, elles viennent de chez Volkswagen et sont conduites par des essayeurs du constructeur de Wolfsburg.

L’une de ces Volkswagen Golf GTI sert à tester certaines modifications apportées à la version restylée de cette sportive mythique, une version restylée qui sera lancée en 2024. Suivant une autre GTI, la version restylée est menée grand train par son conducteur expérimenté, dans les virages du Nürburgring. Ses essais ont sans doute pour but de tester le comportement routier et les performances de cette auto qui a vraisemblablement reçu des modifications au niveau des trains roulants et de la motorisation.

En ce qui concerne les modifications d’ordre esthétique apportées sur cette phase 2 de la Volkswagen Golf GTI, l’on peut évoquer un entourage de bouclier légèrement modifié, c’est à peu près tout. Les principaux changements devraient concerner l’habitacle du modèle avec un nouvel écran tactile (emprunté aux Volkswagen ID) et une interface améliorée, ce qui devrait modifier profondément le style du tableau de bord. Sous le capot il devrait y avoir une autre surprise, avec sans doute l’arrivée de la micro-hybridation sur le bloc deux litres turbo qui pourrait voir sa puissance légèrement évoluée (elle est de 245 ch actuellement).