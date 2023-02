Scoop – Volkswagen Touareg : petit restylage de mi-carrière

On pourrait penser qu’il s’agit d’un Volkswagen Touareg normal, il n’en est rien. Il s’agit d’un prototype de ce que sera le futur Volkswagen Touareg restylé qui devrait être lancé en 2024. Les autocollants sur les projecteurs avant et les autocollants sur les feux arrière cachent les modifications qui ont été apportées à la signature lumineuse de ce grand SUV.

Sous le capot, il devrait y avoir également du nouveau, car il s’agit ici d’un modèle hybride et l’on sait que le futur Volkswagen Touareg hybride rechargeable restylé devrait recevoir une batterie de plus forte capacité de manière à lui permettre de circuler plus de 60 km en électrique au lieu d’une quarantaine de kilomètres actuellement.

Pour ce qui concerne l’habitacle, il est encore tenu à l’abri des objectifs des chasseurs de scoop. Il pourrait bénéficier de quelques améliorations de la partie infodivertissement avec une interface plus fluide et mieux connectée. Ce modèle restylé pourrait faire sa première apparition à la fin de 2023 pour une commercialisation en 2024.