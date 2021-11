Se faire livrer sa voiture d'occasion à domicile : c'est possible ?

C'est peu dire que la pandémie mondiale de Covid-19 a chamboulé les habitudes, dans tous les pays du monde, la France n'y faisant pas exception.

Avec les confinements, la mise en place des mesures barrière, la distanciation sociale, la livraison à domicile à explosé et même la vente de voiture a pris un visage bien différent de celui qu'il avait avant mars 2020.

Balbutiantes jusque-là, les tentatives des constructeurs automobiles pour digitaliser le parcours d'achat, pour le rendre virtuel, ont abouti très rapidement. Et aujourd'hui, la plupart des constructeurs proposent un parcours d'achat qui peut se dérouler à 100 % depuis son canapé. Avec une livraison chez soi. Combien de clients procèdent ainsi, ça, c'est plus difficile à savoir...

Est-ce bien ? Est-ce mal (on a toujours dit qu'acheter une voiture sans l'essayer était plus que risqué) ? C'est en tout cas une réalité. Du moins pour les voitures neuves.

Mais qu'en est-il pour les voitures de seconde main ? Sans parler de l'acheter en ligne (ce qui devient de plus en plus possible, c'est aussi un fait), est-il possible au moins de limiter les déplacements, et donc les contacts, en se faisant livrer à domicile ?

Oui, se faire livrer son occasion est possible, et de plus en plus facilement

Ne ménageons ici aucun suspens : la réponse est oui. C'est possible. Pas partout, pas tout le temps, mais ce nouveau service est en expansion constante, et de plus en plus d'enseignes, que ce soit des grosses concessions, des revendeurs multimarque d'importance, des réseaux nationaux de spécialistes de l'occasion, ou même de plus petites enseignes, s'y mettent.

Il faut dire que le marché de l'occasion est, de très loin, plus dynamique que celui du neuf. Il serait dès lors dommage pour ceux qui en sont les spécialistes, de "louper le virage" du sans contact, sans déplacement.

Le constat est donc sans appel. Il y a deux ans, sur un site spécialisé comme celui de La Centrale, aucun professionnel vendeur ne proposait (sauf exception) la livraison à domicile pour ses modèles d'occasion.

Aujourd'hui, sur les presque 300 000 annonces en ligne à l'heure où ces lignes sont écrites, ce sont 15 % des vendeurs professionnels qui proposent un service de livraison, soit plus de 45 000 voitures qui sont susceptibles d'être livrées directement chez le client.

Certains réseaux, comme "AutoHero", en font même un argument commercial, et axent toute leur publicité autour de ça. Vous savez, ces voitures d'occasion qu'on vous livre au moyen d'un petit camion plateau dont les parois sont transparentes, pour pouvoir voir la voiture qui est dedans ?

Le réseau Carnext communique aussi pas mal sur ce nouveau service, à l'instar d'Autosphere, d'Aramis Auto, de Reezocar, de Carventura ou de Spoticar, le label occasion du groupe Stellantis. Et nombre de ceux qui ne communiquent pas particulièrement sur ce service le proposent tout de même aussi, comme beaucoup de groupes de concessionnaires (Gueudet, Neubauer, etc.). Le site de La Centrale signale d'ailleurs, pour chaque annonce, si le véhicule est livrable.

Mais concrètement, quels sont les avantages et les inconvénients de la livraison à domicile ?

Les avantages de la livraison à domicile

Limiter les déplacements

Si nous vous conseillons toujours le plus vivement du monde de vous déplacer au moins une fois pour essayer la voiture et être certain qu'elle vous conviendra, la faire ensuite livrer vous épargne un déplacement supplémentaire.

Cela permet de réduire les interactions, le nombre de personnes en concession ou dans le local du professionnel. Et actuellement, c'est plutôt une bonne chose.

Économiser sur le trajet

Si l'auto convoitée se trouve loin de chez vous, cela permet aussi d'économiser sur le billet de train ou sur l'essence/le péage pour s'y rendre, et de ne pas devoir prendre une demi-journée, voire une journée de RTT ou de congé et de mobiliser éventuellement une deuxième personne pour vous y accompagner si vous y allez en voiture. Mais attention, cette économie peut s'envoler avec les frais de livraison (voir paragraphe inconvénients).

Gagner du temps

Comme pour la livraison des courses ou des commandes internet, se faire livrer permet de gagner du temps, de ne pas hypothéquer une demi-journée ou une journée de travail, nous l'avons déjà évoqué. De plus, toutes les formalités se font de manière dématérialisée, et rapide.

Les inconvénients de la livraison à domicile

Le coût

C'est bien sûr le premier des inconvénients. En effet, rares sont les enseignes qui proposent la livraison gratuite, même si cela existe (le plus souvent pour des véhicules déjà chers à la base, la livraison étant en quelque sorte "incluse" dans le prix). Du coup, l'économie réalisée parce qu'on ne va pas chercher la voiture par soi-même peut très vite s'évanouir.

Spoticar, par exemple, propose un forfait de base de 119 € la livraison, pour une distance de moins de 50 km, au-delà, c'est facturé selon la distance. Et la voiture arrive "par la route" avec une prise en main complète proposée au client, comme en concession. Même concept pour AutoHero, sans forfait de base, une voiture amenée sur plateau, et pas forcément de prise en main.

Chez Carnext, démarche différente, avec un forfait à 199 €, quelle que soit la distance parcourue par le livreur. Chez Aramis auto, la livraison à domicile, est au même prix que la livraison en agence, soit 178 €.

Pour nombre de vendeurs, appel est fait à des transporteurs spécialisés, avec un tarif toujours différent, mais calculé au plus juste lors de la commande. D'après nos estimations réalisées sur de nombreuses autos, avec des kilométrages à parcourir différents, on est en moyenne à 1 € par kilomètres de distance entre le pro et chez vous.

Mais parfois, les tarifs pour des voitures haut de gamme, lorsque la livraison n'est pas incluse, peuvent grimper jusqu'à près de 1 000 €. Pas rien.

Dans ce cas-là, il n'est pas rentable de choisir la livraison à domicile. Il vaut mieux payer un billet de train pour aller chercher son auto, l'essence et le péage du retour, et même en posant une journée de congé, cela revient moins cher.

Il faut faire un calcul pour chaque cas particulier.

Pas toujours de prise en main

Si Spoticar assure que la voiture fera l'objet d'explications et d'une prise en main en bonne et due forme, ce n'est pas le cas pour de nombreux modèles qui arriveront par transporteurs. Ces derniers ne sont pas des vendeurs, et ne connaissent pas forcément la voiture.

Lors d'un achat en concession ou chez un négociant, une présentation de l'auto est faite assez systématiquement. Pas là, ce qui vous obligera à tout découvrir par vous-même, surtout si vous n'avez pas procédé à un premier essai sur place, avant livraison à domicile.

Des défauts remarqués plus tardivement

En allant chercher la voiture sur son lieu de vente et en rentrant avec chez vous, vous pouvez assez rapidement, voire immédiatement, constater des défauts, des voyants qui s'allument. Vous pouvez alors, au mieux, faire demi-tour et signaler les problèmes très vite, ou au pire ne laisser passer que quelques heures.

Avec une livraison à domicile, et si vous ne roulez avec l'auto que le lendemain ou même plus tard, ces mêmes défauts, vous les découvrirez plus tard, et le vendeur pourra plus facilement vous en faire endosser la responsabilité. Heureusement, de nombreuses offres d'achat en ligne et de livraison à domicile incluent une possibilité de "satisfait ou remboursé" (avec en général une limite de 2 semaines et 500 à 1 000 km parcourus maximum).

LE BILAN

Oui, il est possible, chez certains professionnels, de se faire livrer sa voiture d'occasion à l'entrée de son garage ou de son parking. Ce n'est pas encore ce qui se pratique en majorité certes, mais le service est de plus en plus proposé. Cependant, attention, il ne faudrait pas craquer trop vite. D'une part parce que ce n'est pas toujours financièrement intéressant, bien au contraire, d'autre part parce que la prise en main de la voiture reste plus facile avec un professionnel dans une officine ou une concession. Enfin, on le répète, si se faire livrer la voiture est envisageable, dans un second temps, nous vous conseillons toujours de réaliser un premier déplacement in situ, pour essayer "en vrai" la voiture.