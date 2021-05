Seat Arona restylé (2021) : prix à partir de 17 990 €

Le choix des moteurs

C'était déjà le cas depuis quelques mois, l'Arona fait l'impasse sur le diesel. Et il n'a pas eu le droit à de l'hybridation à l'occasion de ce restylage. On garde donc la même offre de TSI "classiques", avec le 1.0 en 95 et 110 ch et le "gros" 1.5 de 150 ch. Celui-ci reçoit d'office la boîte DSG 7 rapports, proposée en option sur le 110 ch. L'offre est complétée par une version GNV, avec 1.0 TGI de 90 ch.

Les finitions et principaux équipements de série

Reference : phares EcoLED, détection de fatigue, freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, limiteur de vitesse, bouclier avant "adventure" avec antibrouillards LED en hauteur, banquette 1/3-2/3, quatre vitres électriques, rétros électriques, climatisation, radio sur écran tactile 8,25 pouces, ordinateur de bord.

: phares EcoLED, détection de fatigue, freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, limiteur de vitesse, bouclier avant "adventure" avec antibrouillards LED en hauteur, banquette 1/3-2/3, quatre vitres électriques, rétros électriques, climatisation, radio sur écran tactile 8,25 pouces, ordinateur de bord. Style : Reference + jantes 16 pouces, chargeur à induction, navigation sur écran 9,2 pouces, régulateur de vitesse, volant en cuir, différentiel électronique XDS (sur 110 et 150 ch).

: Reference + jantes 16 pouces, chargeur à induction, navigation sur écran 9,2 pouces, régulateur de vitesse, volant en cuir, différentiel électronique XDS (sur 110 et 150 ch). XPerience : Style + jantes 17 pouces, peinture bicolore, inserts décoratifs argent, phares full LED, feux LED, accès mains libres, climatisation automatique, rétros chauffants, éclairage d'ambiance, aide au stationnement arrière, allumage automatique des phares, capteur de pluie, pack Rangement.

: Style + jantes 17 pouces, peinture bicolore, inserts décoratifs argent, phares full LED, feux LED, accès mains libres, climatisation automatique, rétros chauffants, éclairage d'ambiance, aide au stationnement arrière, allumage automatique des phares, capteur de pluie, pack Rangement. FR : XPerience + caméra de recul, aide aux créneaux, sélecteur de mode de conduite, instrumentation numérique, style FR.

: XPerience + caméra de recul, aide aux créneaux, sélecteur de mode de conduite, instrumentation numérique, style FR. La série spéciale Urban : elle est basée sur la Style, avec en plus les jantes 17 pouces, les phares et feux full LED, la caméra de recul, l'aide aux créneaux avec aide au stationnement avant/arrière.

Les prix