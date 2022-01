Sécurité au volant : Nextbase lance une nouvelle Dashcam

C’est dans les allées du traditionnel Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas que la société Nextbase, le leader mondial des dashcams, a présenté aujourd’hui son nouvel ambassadeur. Il s’agit d’une caméra pour tableau de bord nommée Nextbase iQ, conçue pour « booster la technologie de la prochaine génération de voitures connectées », dixit le fabricant qui évoque d’emblée un produit révolutionnaire et « véritablement intelligent ».

Avec cet outil, l’entreprise anglaise entend offrir « toute la sécurité que les conducteurs peuvent attendre des meilleurs systèmes de surveillance domotiques dans une voiture. » Richard Browning est le Directeur du marketing et des ventes de Nextbase. Il n’est pas peu fier de cette innovation qui, selon lui, n’a pas d’équivalent sur le marché.

« En deux ans, nous avons réinventé les possibilités de la dashcam et créé la première Smart Dashcam au monde, en utilisant l’IA (Ndlr : intelligence artificielle) et la connectivité Cloud pour donner aux conducteurs un sentiment complet de sécurité. Nous avons amélioré les fonctionnalités préalablement existantes de notre dashcam, que nous avons couplées à une technologie inédite pour aider les conducteurs, qu'ils soient sur la route ou loin de leur véhicule », expose-t-il.

Sécuriser les conducteurs et maîtriser le budget assurance

Nextbase iQ est doté d'un design issu d’une R&D approfondie, « afin de capturer les meilleurs angles et la meilleure qualité d'image », argumente Nextbase. La caméra propose de nombreuses caractéristiques inédites (NXT Tech, Driver Assit et Driver Safety, entre autres) destinées à veiller sur le véhicule de jour comme de nuit. Objectif : garder un œil sur le véhicule et ses passagers dans le trafic, mais aussi alerter automatiquement les services d’urgence en cas d’accident, ou encore retracer dans le détail une collision survenue lors d’un stationnement.

Les utilisateurs de dashcams, que l’on sait de plus en plus nombreux en Europe et en France, pourraient certainement être intéressés par cette initiative. La clientèle des flottes d’entreprises et des flottes publiques notamment. Celles-ci recherchent en effet constamment de nouveaux assistants virtuels embarqués de ce genre. D’une part pour sécuriser toujours davantage et en temps réel les trajets de leurs collaborateurs. D’autre part pour mieux maîtriser leur budget assurance et établir avec plus de facilité et de précision les responsabilités de chacun en cas d’accident ou d’incident.