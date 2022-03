Sécurité routière : les gagnants du Prix et du Challenge Innovation

Il y a d’un côté le Prix Innovation. Ce concours vise à encourager l’innovation sur tous les champs couverts par la Sécurité routière en labellisant des produits et des services commercialisés par des entreprises. De l’autre, il y a le Challenge Innovation. Il valorise des initiatives étudiantes en attribuant des dotations de 3000, 5 000 ou 12 000 euros aux lauréats pour développer leurs concepts.

Le simulateur Rehab Evolution décroche un Prix Innovation

Au total, 20 nommés étaient en lice pour la phase finale des concours. Le jury du Prix Innovation était présidé par Marie Gautier-Melleray, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Dans la catégorie « Protection des deux roues », c’est l’entreprise strasbourgeoise Bumpair qui a été récompensée pour son casque gonflable à destination des cyclistes.

La société Webfleet Solution, implantée dans les Hauts-de-Seine, a quant à elle été honorée dans la catégorie « Prévention du risque routier en entreprise » pour son outil Webfleet TPMS. Il s’agit d’une surveillance en temps réel de la pression et de la température des pneumatiques des poids lourds, autocars et bus, avec notification instantanée aux gestionnaires de flottes lors de la détection d’un problème.

Parallèlement, dans le domaine de l’« Aide aux conducteurs », le jury a choisi de mettre à l’honneur les évolutions apportées sur le Rehab Evolution, un produit cher à l’entreprise yvelinoise Develter Innovation, experte en simulateurs de conduite. Son PDG, Stéphane Develter, revient sur le prix attribué par la Sécurité routière. « Je pense que c’est toujours très important de recevoir une telle distinction », confie-t-il. « Cela a toujours un impact très positif sur nos clients et sur nos prospects. Nous avons d’ailleurs envoyé un mailing ce lundi 21 mars en les informant que nous avions reçu le Prix Innovation. Aussitôt, nous avons eu beaucoup de retours de leur part et parmi ces retours, beaucoup de demandes de clients souhaitant obtenir un devis » concernant le Rehab Evolution.

Le « Rehab Evolution » est le premier simulateur de conduite automobile à s’inscrire dans un processus de rééducation/réadaptation. Il aide à évaluer la capacité à reprendre le volant des patients en rééducation après une lésion cérébrale, un traumatisme ou une intervention. Objectif : permettre à ces patients, dans les établissements hospitaliers où le simulateur peut être installé, de s’entraîner et de vérifier leurs réactions et axes de progrès avant de pouvoir conduire à nouveau.

Parmi les autres gagnants du Prix Innovation 2022, on note que la solution RightViu® de Continental s’est imposée dans la catégorie « Prévention des dangers liés aux angles morts ». On retient également que l’Automobile Club Association a été honorée dans la section « Promotion des comportements responsables » pour son site internet Mobisenior.fr dédié à la mobilité des aînés.

Eyekeepit, l’un des gagnants du Challenge Innovation

Pendant ce temps, le jury du Challenge Innovation, qui était quant à lui présidé par David Julliard, Adjoint à la Déléguée interministérielle à la Sécurité routière, a récompensé quatre collectifs d’étudiants.

Il y a la veste de motard connectée mise au point au sein de l’école Polytech Orléans. Cette veste géolocalisable envoie une notification aux proches ainsi qu’aux secours si le motard ne se relève pas d’une chute. Des capteurs analysent les zones de choc et estiment la gravité et la probabilité de fractures.

Dans la liste des lauréats figure aussi le projet Docycl’ imaginé par l’Ecole de Biologie Industrielle de Cergy (95). Il s’agit d’une bande de 2 mètres de long sur 3 mètres de large à placer au sol sur les pistes cyclables, à l’abord des croisements. Sa vocation ? Faire ralentir les cyclistes et usagers d’« engins de déplacement personnel motorisés » (trottinettes électriques, gyropodes, entre autres) grâce aux propriétés de son revêtement.

Enfin, des honneurs ont été décernés à deux projets portés par l’Institut d’Optique Graduate School : Monarch Systems d’une part, une solution automatisée et rapide pour l’évaluation de la qualité des routes. Et Eyekeepit d’autre part.

Eyekeepit est le fruit d’une réflexion menée par quatre étudiants. Basile Maddalena, Ilyass Belkhayat, Gabriel Monteux et Eliott Béraud ont mis au point une technologie d’aide au respect des distances de sécurité. Cela prend la forme d’un panneau qui s’installe à l’arrière du véhicule et qui, par le biais d’un signal lumineux, prévient le véhicule qui suit dès qu’il s’approche trop près. Les onze membres du jury ont été convaincus par cette idée à la fois originale et pleine de bon sens.

« Cette récompense du Challenge Innovation est une fierté », réagit Basile Maddalena, l’un des quatre co-fondateurs d’Eyekeepit. « Elle marque un tournant dans le développement de notre projet. La somme de 12 000 euros que nous avons reçue va nous être utile pour financer la recherche liée à notre prototype. Parallèlement, grâce à ce prix, nous allons gagner en visibilité auprès des clients que nous ciblons, la cible B2B dans un premier temps et notamment les compagnies de bus et les flottes de camions de livraison », précise-t-il.