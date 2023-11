Sécurité routière: pitié pour les platanes!

Les pouvoirs publics défendent depuis longtemps le concept de « route qui pardonne », ce qui suppose d’éliminer autant que possible les obstacles posés au bord de la chaussée, de façon à limiter les risques de blessure en cas d’accident. Les allées d’arbres sont donc visées au premier chef, ce qui inquiète leurs défenseurs.

Ceux-ci se réuniront pour la deuxième édition du colloque international d’Allées-Avenues/allées d’avenir, qui se tiendra du 19 au 21 novembre à Carcassonne.

Le but : « apporter des éléments de connaissance et de réflexion pour s’affranchir des politiques de « la route qui pardonne », obstacle au maintien et à la replantation des allées. Les arbres se voient ainsi relégués jusqu’à 10 mètres de la chaussée.

« La sécurité routière dépend-elle réellement de l’absence d’arbres proches de la chaussée ? La promesse d’intégrité physique suffit-elle pour vivre ? Notre vie physiologique, notre santé physique, notre santé mentale, notre bien-être social - constitutifs de la santé selon la définition de l’OMS - ne dépendent-ils pas aussi des arbres ? », interrogent les organisateurs du colloque, qui réunira des intervenants - universitaires, chercheurs, scientifiques…. - d’une douzaine de pays.

Et d’ajouter « La beauté n’est-elle pas tout aussi indispensable pour vivre ou se reconstruire, pour réenchanter le monde et remobiliser les sociétés autour de projets cruciaux ? La beauté n’est-elle pas justement un marqueur particulier des allées d’arbres, intervenant comme principe-même de leur aménagement ? N’est-il pas aujourd’hui crucial de maintenir et d’étendre les allées, patrimoine culturel international et corridors indispensables face au réchauffement climatique et à l’érosion de la biodiversité ? »

Interrogée par Caradisiac il y a quelques années, Chantal Pradines, organisatrice du colloque et autrice du rapport dans le rapport « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage » publié par le Conseil de l’Europe en 2011, posait notamment le problème en ces termes : « La « route qui pardonne » n’incite pas à la prudence. Quand la route est dégagée, on a tendance à accélérer, ce qui n’est en soi sans doute pas très gênant tant qu’aucun danger potentiel ne se profile. On a aussi le sentiment d’être invulnérable. Le problème, c’est que cela crée un état d’esprit qui nous rend dangereux : que se passe-t-il à l’approche d’un village, d’un virage ou d’un obstacle comme un groupe de cyclistes ? C’est là que survient le drame. A l’inverse, des études ont montré que des routes bordées d’arbres incitent à une conduite plus apaisée. Outre leur rôle dans la défense de la biodiversité, ces arbres sont des monuments qui nous disent des choses sur le rayonnement de la France. Au-delà, ils servent aussi à se raccrocher à la vie et à la beauté ; ils peuvent nous guérir des blessures de la vie. En les supprimant, on ne diminue pas nécessairement le risque de se tuer sur les routes, comme je l’ai montré, mais on va vers un monde sans saveurs, sans couleurs. Vers quelle société voulons-nous aller ? »