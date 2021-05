Shell ouvre sa première station française de bornes pour voitures électriques

Même si la grande partie de leur chiffre d'affaires provient encore du gazier et du pétrolier, les géants du secteur s'intéressent aux nouvelles énergies. C'est le cas de Total, qui a déjà ouvert des stations de recharge en France, mais aussi de Shell. Le pétrolier néerlandais inaugure à Paris son premier hub de mobilité électrique.

Dans le parking Lobau, les huit premières bornes de recharge électrique de Shell en France serviront surtout aux professionnels et aux VTC/Taxis. Ces bornes restent toutefois de puissance mesurée : de 22 à 50 kW. C'est peu en comparaison de ce que font les spécialistes et certains constructeurs, mais c'est toujours plus que les bornes de Total, limitées à 24 kW en courant continu.

Il faut cependant rappeler que Shell, qui est partenaire de NewMotion dans ces bornes "semi rapides", est également un des membres du projet Ionity pour les bornes ultra rapides. Les premières inaugurations de bornes Ionity par Shell avaient eu lieu en 2018.