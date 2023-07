Skoda brade son Enyaq pour battre le Tesla Model Y

L’Enyaq positionne Skoda dans la catégorie des SUV familiaux électriques, où la concurrence fait rage depuis quelques années. La marque tchèque vient de relancer sa version d’entrée de gamme « 50 » équipée de petites batteries (autonomie de 366 km) pour le rendre plus abordable que ses principaux concurrents à 39 990€. Mais le constructeur brade désormais aussi sa version à grosses batteries « 80 », celle qui permet d’atteindre théoriquement une autonomie maximale de 544 km grâce à des accumulateurs de 77 kWh.

Actuellement listée à 53 190€ sur le configurateur de Skoda, l’Enyaq 80 va tomber à 46 990€ ce qui le rendra éligible au bonus écologique de 5 000€. Surtout, il se retrouve ainsi à afficher un rapport prix-équipement intéressant puisqu’il possède en série les phares Matrix LED, les aides à la conduite de niveau 2, la climatisation automatique tri-zone, le hayon électrique ou encore un détecteur d’angles morts.

Dans le coup face au Tesla Model Y ?

Une dotation qui lui permet de faire bonne figure face à un Tesla Model Y : ce dernier est plus puissant et affiche un équipement intérieur encore meilleur à 45 990€, mais il revendique une autonomie maximale de 455 kilomètres seulement. Et ce n’est certainement pas ce nouveau prix qui va aider son cousin le Volkswagen ID.4, dont les ventes mondiales ne donnent pas satisfaction à la marque de Wolfsburg pour l’instant…