Skoda Elroq: il entre dans la danse - En direct du salon de Bruxelles 2025

Skoda est l’une des marques favorites des français, qui apprécient le style sobre et le solide rapport prix/prestations de ses modèles. La gamme s’élargit cette année à un SUV familial, l’Elroq, qui avec ses 4,49 m. entre en concurrence direct avec le redoutable Renault Scénic (4,47 m.). Pour convaincre, le Tchèque mise sur son habitabilité, grâce à un empattement de 2,76 m. qui préserve un bel espace à bord aux passagers, lesquels disposent aussi d’un grand coffre de 470 l.

Mais on retrouve l’une de ces astuces qui font l’intérêt des Skoda, à savoir un filet caché sous le cache-bagage permettant de recevoir les câbles de recharge. Celui-ci s’ajoute aux traditionnels parapluie dans la portière et gratte-vitre dans la trappe à essence, toujours dans l’optique de faciliter la vie au quotidien.

L’Elroq repose sur la plateforme MEB bien connue au sein du groupe Volkswagen, et dispose de trois types de batteries. L’entrée de gamme 55 kW s’accouple à un moteur de 170 ch, l’intermédiaire de 63 kWh à un moteur de 204 ch, et la plus musclée – 82 kWh s’il vous plait - à un moteur de 286 ch. On peut doubler, donc ! Les autonomies varient de 370 à 579 km, et Skoda fait miroiter une recharge 10-80% en 28 mn (débit 175 kW), et même 25 mn pour la batterie 55 kW.

Côté tarifs, la gamme démarre à 33 300 € hors bonus.

J'aime Je n'aime pas

Retrouvez ici notre premier essai vidéo du Skoda Elroq