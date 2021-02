Skoda Enyaq : une nouvelle finition Sportline

Chez Skoda, l'électrique peut être sportif. L'Enyaq a déjà été annoncé avec une déclinaison RS, forte de 306 ch. À cela s'ajoute aujourd'hui la finition Sportline, qui permet d'avoir un look plus sportif sur des configurations techniques plus abordables.

Comme sur les autres modèles de la gamme, la personnalisation reste légère. Elle consiste avant tout à remplacer les chromes par du noir. C'est le cas pour le contour de calandre, les baguettes des vitres latérales, les barres de toit, le monogramme Skoda sur le coffre. Les coques de rétroviseurs et le diffuseur sont aussi peints en noir. Les bas de caisse sont en revanche couleur carrosserie. Il y a en série les optiques Matrix LED et des jantes de 20 pouces. Des 21 pouces sont proposées en option.

À l’intérieur, on trouve des sièges avant typés sport, avec appuie-tête intégré. La planche de bord est recouverte d'un faux cuir avec surpiqûres grises. Les inserts décoratifs imitent le carbone. Le volant a 3 branches et un méplat, tandis que le pédalier adopte un aspect aluminium.

Le Sportine reçoit d'office un châssis sport, abaissé de 15 mm à l'avant et 10 mm à l'arrière. La version 60 a un unique moteur à l'arrière, de 180 ch. Avec une batterie de 58 kW (capacité nette), l'autonomie dépasse 400 km. Le modèle 80 développe 204 ch (toujours un seul moteur arrière) et a la grosse batterie de 77 kW, pour une autonomie de 520 km environ. Enfin, la 80x a deux moteurs, un sur chaque essieu (ce qui en fait un quatre roues motrices), pour une puissance cumulée de 265 ch. Avec la grosse batterie, l'autonomie reste supérieure à 500 km.