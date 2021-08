Skoda : la fin pour les Scala et Fabia Combi ?

Skoda a entamé sa métamorphose avec l'arrivée d'un premier modèle électrique qui sera prochainement suivi d'une déclinaison coupé de cet Enyaq, cousin des Volkswagen ID.3 et ID.4. Mais Skoda ne peut pas être sur tous les fronts, et certaines autos pâtissent de la montée en puissance des SUV ces dernières années.

L'actuelle berline compacte, la Scala, ne serait normalement pas reconduite à la fin de sa carrière, d'ici 2025, ce qui coïnciderait avec la période de fin de vie de la plateforme A0 modulaire du groupe Volkswagen. Il faut en effet rappeler que la Scala, bien que classée comme compacte (comme une VW Golf ou une Renault Mégane) est en fait une base de citadine rallongée à l'extrême.

Plus étonnant, en revanche, sera finalement l'abandon de la Fabia Combi, annoncé par nos confrères allemands. Une rumeur plus qu'insistante alors qu'une nouvelle Fabia Combi semblait bien partie pour 2022 ou 2023.

Auto très populaire sur certains marchés où les breaks ont encore la cote (Europe du nord et de l'est), la Fabia Combi n'aurait finalement pas de suite, Skoda préférant toujours investir pour ses SUV et ses modèles plus rentables. Il faut dire qu'elle se retrouve aussi de plus en plus concurrencée par des modèles comme le Kamiq, plus rentable.

Le Kodiaq, meilleure vente mondiale de Skoda, en tête. La future génération, qui sera lancée en 2024, marquera une étape pour Skoda : le tout dernier modèle avec des moteurs à combustion. Juste avant, Skoda aura lancé la nouvelle Superb (en Combi d'abord, en berline ensuite), qui, elle aussi, sera la dernière en moteur thermique.