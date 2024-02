Skoda Scala restylée : retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

Skoda quoi ? Scala ? Eh oui, c'est un peu le problème de cette berline compacte. Sa discrétion sur notre marché, et son manque d'image, face aux meilleures compactes françaises et européennes, les Peugeot 308, Renault Mégane, ou ses équivalent dans le groupe VW, les Golf ou León, qui se vendent bien mieux.

Alors ce restylage de mi-carrière est l'occasion de lui redonner un peu d'attrait, et un coup de projecteur.

La plastique est légèrement revue, avec de nouvelles optiques, une calandre et des boucliers retouchés.

Des équipements nouveaux font aussi leur apparition, comme des feux à LED matriciels (en option toutefois) ou l'ouverture du hayon électrique par coup de pied sous le pare-chocs.

Le style intérieur, lui, diffère vraiment peu, mais Skoda annonce un emploi accru de matériaux recyclés, tandis que sous le capot, on retrouve les dernières évolutions "evo2" des blocs essence dont la Scala se dote. Pas de diesel et pas de micro-hybridation au programme toutefois. Seulement un 3 cylindres 1.0 TSI de 95 ch ou 116 ch, le second pouvant être accolé à une boîte DSG7, et un 4 cylindres 1.5 TSI de 150 ch, lui aussi en BVM6 ou DSG7.

Les prix sont déjà connus, tout comme les niveaux de finition (Active, Sélection et Monte Carlo), avec une gamme qui débute à 24 530 € et culmine à 36 950 €.

Vous aurez demain vendredi 9 février le plaisir (on l'espère) de retrouver les premières images en direct de notre essai, qui aura lieu dans la region de Francfort, en Allemagne.