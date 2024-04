Skoda se prend pour un constructeur de supercars

La marque du groupe Volkswagen aurait-elle décidé de chasser sur les platebandes de Lamborghini ou de Porsche ? Du côté des voitures de route, il n’y a absolument aucune chance de voir un jour le constructeur tchèque s’attaquer à Ferrari ou McLaren avec des sportives d’exception. Elle n’est tout simplement pas conçue pour ça dans le grand groupe allemand, même si elle a déjà sorti quelques modèles sportifs dans son riche passé.

Mais sur le terrain des voitures « conceptuelles », Skoda va bien se porter au niveau des marques les plus prestigieuses de la planète en se prêtant au jeu des « Vision Gran Turismo », ces voitures imaginaires dessinées par les marques pour les joueurs de la saga Gran Turismo. Et là, ça devient beaucoup plus facile : d’autres marques généralistes comme Peugeot, Hyundai ou Kia avaient déjà proposé leur vision de la supercar pour le jeu vidéo.

Une monoplace à transmission intégrale

La Skoda Vision Gran Turismo, qui sera pilotable dans le jeu vidéo Gran Turismo 7, sera officiellement dévoilée le 24 avril prochain à 18 heures. On sait déjà qu’elle possèdera un cockpit à une seule place et une transmission intégrale, mais aussi qu’elle s’inspirera de la Skoda 1100 OHC Spider de 1957. Elle pourrait être construite à l’échelle 1 en maquette, mais probablement jamais dans une vraie série de modèles commercialisés.