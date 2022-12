Si vous aimiez l’automobile et les jeux vidéo dans les années 90, les titres ne manquaient pas. Test Drive, Need for Speed, Ridge Racer, Sega Rally…à la fin du siècle dernier, les jeux vidéo automobiles étaient déjà bien présents et faisaient même parfois preuve de réalisme. Mais lorsque le tout premier opus de la saga Gran Turismo est arrivé en 1997 sur la console Playstation, c’était un véritable choc pour les gamers.

Le jeu vidéo Gran Turismo a 25 ans

Avec son moteur physique et graphique d’un réalisme jamais vu pour l’époque, Gran Turismo a littéralement happé les amateurs de jeux vidéo automobiles. Les voitures y étaient beaucoup mieux modélisées que dans les autres jeux et les reflets sur la carrosserie participaient au réalisme de l’expérience. Non seulement Gran Turismo a séduit tout le monde, mais il a également fait connaître de nombreuses sportives japonaises au grand public européen et américain. De la Nissan Silvia en passant par les Skyline GT-R, les sportives de chez Toyota, Mitsubishi ou même les étranges petites sportives inconnues par nos contrées, Gran Turismo a fait naître une véritable culture automobile chez les adeptes des jeux vidéo.

Déjà sept opus

25 ans plus tard, la saga Gran Turismo souffre toujours des mêmes problèmes : une absence de dégâts sur les voitures en cas de choc, des collisions toujours aussi peu réalistes et des bruits moteurs au réalisme parfois perfectible. Mais alors que le septième opus de la saga vient de sortir sur les Playstation 4 et 5, on compte plus de 90 millions de jeux vendus dans le monde depuis 1997. Rappelons au passage que Gran Turismo est devenu tellement célèbre que les constructeurs automobiles conçoivent régulièrement des prototypes « Vision » virtuels pour les joueurs de Gran Turismo.