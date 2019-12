Skoda Vision IN : le concept du SUV pour l'Inde

Il y a certains marchés où le groupe Volkswagen a du retard en 2019, et c'est particulièrement le cas en Asie du Sud Est et en Inde. Skoda aura justement la lourde tâche de venir concurrencer les rois de ce marché au potentiel gigantesque (un des pays les plus peuplés au monde, avec le taux de motorisation dans les plus faibles de la planète).

Pour Volkswagen, le soldat présent sur place sera Skoda. La marque tchèque a même développé une plateforme spécifique à ce marché sur la base de la MQB A0, baptisée "IN". Et le premier modèle à être basé sur cette plateforme pensée spécialement par Skoda pour le groupe Volkswagen sera un SUV dévoilé en concept début février au salon de New Delhi.

Le Vision IN affiche son intérieur sur ce premier cliché qui montre que Skoda est loin d'avoir conçu un habitacle au rabais, puisque le SUV aura droit à un écran tactile de dernière génération et à une instrumentation numérique Digital Cockpit.

Ce SUV, qui mesurera un peu plus de 4,20 mètres (un modèle très compact et plutôt citadin, dans un pays friand de ce type de véhicule) se retrouvera donc dans un segment où l'on retrouve notamment le Renault Kwid.