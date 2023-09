La physionomie de Smart n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était à la fin de la dernière décennie. Désormais propriété de Geely à 50% (qui possède par ailleurs 10% du groupe Mercedes-Benz), Smart propose toujours la petite For Two en version électrique mais commence à déployer une gamme de modèles plus gros, basés sur la plateforme SEA conçue par Geely et également utilisés par Volvo.

dailymotion Smart #3 - Presque aussi gros qu'un Countryman - Vidéo en direct du salon de Lyon 2023

Ce déploiement a commencé avec le #1, un SUV citadin au nom étrange taillé pour rivaliser avec les Jeep Avenger, Peugeot e-2008 et autres DS 3. La marque continue sa montée en gamme avec le #3, un second SUV au profil de quasi-compacte « hatchback » et aux traits rondouillards qui s’expose à Lyon. La planche de bord est identique à celle du #1 avec un design assez flatteur et une ergonomie rappelant un peu certaines Mercedes. Les 4,40 mètres de long, une taille quasiment aussi au niveau de celle du dernier Mini Countryman, permettent d’avoir des places arrière très logeables avec un coffre beaucoup moins impressionnant dont le volume n’excède pas 370 litres.

Utilisant des batteries de 66 kWh comme le #1, le #3 reprend aussi ses moteurs avec 272 chevaux en propulsion sur la version de base et 428 chevaux sur la Brabus bimoteur à transmission intégrale. Cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, le #3 pouvant se recharger à 22 kW de puissance en courant alternatif et 150 kW en courant continu. Et les prix ? On ne les connaît pas pour l’instant mais on parie sur une gamme de tarifs débutant au-dessus des 43 000€ et avoisinant les 50 000€ au minimum en version Brabus.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

La Smart Fortwo mesurait 2,5 mètres de long. C’est quasiment la moitié de la longueur du #3 ! Et pourquoi pas des #4 ou #5 avoisinant les cinq mètres de long dans les années à venir ?