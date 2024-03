Sondage : la Renault 5 électrique serait-elle mieux avec un moteur essence ?

« Si seulement elle avait un moteur thermique » ! Voilà ce que s’exclamait Eddy Clio, grand amateur de supercars devant l’éternel, face à la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric lors de sa présentation officielle à laquelle participait Caradisiac. Il appréciait le style de la nouvelle citadine française jusqu’à imaginer signer un bon de commande, seulement dissuadé en cela par son groupe motopropulseur peu compatible avec ses besoins.

Car contrairement à la Citroën ë-C3 et aux autres nouveautés électriques citadines du groupe Stellantis, la Renault fait totalement l’impasse sur les mécaniques à pétrole et n’en proposera aucune. Elle repose d’ailleurs sur une toute nouvelle architecture conçue exclusivement pour abriter des groupes motopropulseurs à zéro émission.

Il y a quelques jours, d’ailleurs, lorsque nous demandions leur avis à quelques Marseillais sur le design de cette nouvelle Renault en leur montrant des images de sa version conceptuelle aux lignes très proches, la plupart d’entre eux nous répondaient aussi ne pas envisager de l’acheter à cause de son moteur électrique ou de son prix d’achat trop cher (elle qui doit pourtant coûter 25 000€ avant bonus dans sa future version de base). Ces témoignages ne représentent assurément pas un échantillon représentatif du marché automobile français tout entier, mais une Renault 5 moderne équipée d’un moteur thermique aurait probablement toutes les chances de bien se vendre.

Aurait-il fallu une R5 thermique ?

Renault espère que cette 5 E-Tech parviendra à convaincre de très nombreux clients et même à accélérer le basculement du marché automobile vers les voitures électriques. Elle ne sera pas seule dans cette stratégie puisqu’un crossover Renault 4 et une nouvelle Twingo à brancher suivront lors des deux prochaines années. Mais le constructeur français aurait-il dû prévoir une version thermique pour servir aussi la clientèle aux usages moins favorables à l’utilisation des voitures électriques ? Rappelons que la nouvelle Mini existe à la fois en électrique et en thermique, cette dernière reposant sur l’ancienne plateforme qui a été totalement rhabillée pour la faire ressembler comme deux gouttes d’eau à sa cousine « zéro émissions ».

Peut-être qu’au lieu de concevoir une Clio 6, la marque au losange pourrait préparer une évolution recarrossée et dotée de petits blocs essence thermiques et hybrides pour surfer sur les excellents retours du public autour de la 5 E-Tech ? Les lecteurs de Caradisiac, souvent très critiques et parfois carrément acides, pourront directement donner leur avis en répondant au sondage ci-dessous.