Plus que quelques jours à attendre pour découvrir enfin la version définitive de la Renault 5 E-Tech. Elle sera extrêmement proche du concept-car montré initialement en 2021 avec quelques toutes petites modifications dans le style de l’auto et des jantes à peine moins imposantes. Pour la marque au losange, il s’agit d’un lancement extrêmement important puisqu’on parle du segment des citadines, celui qui domine les ventes en France depuis de longues décennies. Les automobilistes seront-ils prêts à lâcher leur Clio thermique pour la nouvelle électrique ?

dailymotion Vidéo micro-trottoir : la nouvelle Renault 5 électrique plaît-elle aux Français ?

On a voulu demander spontanément aux Français ce qu’ils pensaient de cette nouvelle Renault 5 électrique. Pour cela, on leur a montré une image du concept-car car le modèle définitif n’a pas encore été présenté (mais on sait qu’il sera quasiment identique). Alors, ont-ils envie de craquer pour la nouvelle arrivante ? Même à 25 000€, il n’est visiblement pas évident de se décider à investir dans une citadine électrique pour la plupart d’entre eux. Ça reste encore trop cher semble-t-il, même s’il faut évidemment ajouter le bonus écologique (qui risque cependant de baisser à moins de 4 000€ d’ici 2025). Rappelons que 25 000€, ce sera le prix de la version de base. La Renault 5 haut de gamme à grosses batteries devrait coûter largement plus de 30 000€.