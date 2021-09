La barre n'est pas très haute à ce Salon de Munich 2021 puisque le groupe Stellantis au grand complet y brille par son absence mais la Renault 5 électrique est l'une des stars françaises de ce nouveau rendez-vous automobile allemand au côté de la MéganeE. Il faut dire qu'elle joue à merveille de la fibre nostalgique en reprenant admirablement de nombreux éléments esthétiques de la R5 originale née dans les années 70. Certes, il s'agit encore d'un concept mais on nous promet une version commercialisée à la ligne très proche, même s'il faudra attendre le premier semestre 2024.

dailymotion Renault R5 Electric : futur best-seller made in France - Vidéo en direct du Salon de Munich 2021

Cependant, la fiche technique a les deux pieds fermement posés dans le 21e siècle puisqu'il s'agit d'une électrique développée sur la plate-forme CMF-BEV, une évolution de la CMF-B découverte avec la Clio et amenée à être produite à des millions d'exemplaires en étant utilisée aussi par Dacia. De quoi réduire drastiquement les coûts, ce qui semble être sur la première ligne du cahier des charges de Renault, avec comme objectif de faire de la Renault 5 électrique un modèle accessible. A des années lumière donc des Mini et Fiat 500 hors de prix.

On retrouve la même tendance avec le groupe motopropulseur qui devrait reprendre la fiche technique de la Renault Zoé : un moteur électrique de 136 ch et une batterie de 52 kWh avec une autonomie annoncée de 400 km. Très largement suffisant pour une citadine. Là où l'évolution se fera, c'est en matière de recharge puisqu'il sera possible d'atteindre 80 % en 30 minutes, voire même 10 minutes dans un second temps, en 2026.

Assemblée en France et avec une batterie produite elle aussi dans l'Hexagone, la Renault 5 électrique devrait s'échanger à sa sortie contre un minimum de 20 000 € hors aides à l'achat, soit autant qu'une Zoé aujourd'hui avec bonus et prime à la casse déduits.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

Renault a attendu le second jour des journées presse du Salon de Munich pour exposer cette R5 et cela tient à deux raisons : d'abord consacrer le stand entier hier à la Renault Mégane E-Tech électrique et donc pouvoir disposer le jour suivant de suffisamment de place pour exposer pas moins de quatre R5 d'époque, dont l'électrique, déjà, la Le Car Van et une TX. De toute beauté.