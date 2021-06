Sondage: la voiture indispensable mais trop onéreuse

Attaquée et critiquée de toutes parts, l'automobile reste le moyen de déplacement favori des Français et cette tendance ne fait que s'accroître avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement, qui a vu naître un sentiment de défience vis-à-vis des transports en commun. Ce récent sondage confirme ce phénomène puisque 86 % des sondés plébiscitent la voiture. Ainsi, 1 Français sur 2 (48 %) l'utilise pour plus des trois quarts de ses trajets. Cette prépondérance est encore plus flagrante dans les zones rurales où 97 % des habitants disposent d'un véhicule et 95 % d'entre eux s'en servent quotidiennement.

Néanmoins, de l'avis général, les frais liés à l’automobile (leasing ou remboursement de prêt, assurance, parking, péages, carburant, entretien...) représentent un coût important pour 65 % des Français qui déclarent que posséder une voiture coûte cher, voire trop cher pour 13 % d’entre eux. Ces derniers dépensent en moyenne 211 € par mois pour leur(s) voiture(s). Par conséquent, pour faire face à ces coûts importants, près d’un Français sur 2 (46 %) limite régulièrement ses déplacements et même 24 % décident d'en annuler pour cette raison notamment quand ils sont liés aux vacances ou/et aux loisirs. Malgré cela, près de 7 Français sur 10 (68 %) déclarent qu’il serait difficile voire impossible de se passer de voiture au quotidien et cette part est bien évidemment plus important dans les régions.

Toutefois, 1 Français sur 4 déplore le manque d’alternatives envisageables pour remplacer la voiture, chiffre s’exprimant à 43 % dans les zones rurales. Cela explique que les recours à d’autres mobilités, tels que les transports collectifs (21 %), le vélo (20 %), la moto ou le scooter (7 %) sont nettement moins répandus dans les habitudes de la population française. Par ailleurs, le niveau d’équipement des Français en véhicules “propres” reste encore faible : seuls 7 % des Français déclarent posséder une voiture hybride (4 %), électrique (2 %) ou encore GPL (1 %). Ce sont les catégories de population aux hauts revenus qui sont les mieux équipées en véhicules “propres” (11 %).

Un quart des Français se dit prêt également prêt à réduire l’usage de leur véhicule pour des raisons écologiques. Si les solutions alternatives au véhicule individuel thermique étaient possibles pour leurs trajets quotidiens, les Français qui se déplacent en voiture privilégieraient principalement les transports en commun routiers (25 %), devant les voitures électriques en libre-service (24 %), le vélo (21 %) et la location de véhicule électrique de moyenne durée (18 %). Les services de location en libre-service (« free floating ») intéressent moins les Français : 13% d’entre eux choisiraient les vélos électriques, 6 % les trottinettes électriques et 6 % les scooters électriques

Terminons enfin par un focus sur Paris où les résultats sont radicalement différents puisque seulement 29 % des personnes sondées utilisent leur voiture au quotidien et même plus de la moitié d'entre eux affirme pouvoir se passer de véhicule pour privilégier la marche à pied.