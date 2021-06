Sono Motors Sion : la voiture électrique allemande vraiment accessible

Une voiture électrique familiale et réellement accessible, sans bonus, à un prix qui ne serait pas délirant ? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. La plupart des modèles relativement spacieux et qui ne sont pas de petites citadines sont à bien plus de 30 000 €. Sauf en Allemagne, où la start-up Sono Motors propose la Sion en précommande depuis quelques mois.

Le petit constructeur a déjà enregistré 13 000 précommandes pour cette auto aux caractéristiques intéressantes. Longue de 4,50 mètres, elle affiche 650 litres de coffre et de quoi embarquer 5 adultes. Sa batterie n'est "que" de 54 kWh, mais à l'heure de la course galopante aux SUV géants et aux capacités hors normes des batteries, Sono Motors a souhaité faire dans la modération, ce qui n'empêche pas l'auto d'afficher environ 300 km d'autonomie sur cycle d'homologation. Elle alimente un unique moteur de 163 ch et 270 Nm.

Une auto affichée à 25 500 €, hors bonus. Un prix très attractif pour une électrique, mais qui s'explique par le fait qu'il n'y a pas ou peu de choix : la seule couleur est le noir, et les options sont presque absentes, tout étant compris de série. La Sion est par ailleurs recouverte de panneaux solaires, qui permettraient de gagner en moyenne 16 km par jour d'autonomie, dans une ville comme Munich, précise le constructeur.

Dans un esprit écolo et durable, Sono Motors a pensé la Sion avec des pièces faciles à changer et même une sorte de manuel de réparation fourni à destination des mécaniciens et de ceux qui voudraient faire durer l'auto le plus longtemps. En espérant que la société soit évidemment capable de fournir les pièces détachées facilement, ce qui n'est pas toujours le cas avec des entreprises aussi jeunes.

Alors où est le piège ? A première vue, il n'y en a pas. L'auto sera produite dans l'usine Saab de Trollhättan en Suède. La Sion propose même la charge bidirectionnelle et une application facilitant l'autopartage pour les sociétés qui seraient intéressées par l'avoir en flotte.